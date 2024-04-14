سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسؤولون: الجيش الأمريكي يسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل

14 - أبريل - 2024

صورة للصواريخ الإيرانية في أجواء فلسطين المحتلة

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واشنطن: قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين في وقت متأخر أمس السبت، إن الجيش الأمريكي، إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة، أسقط أيضا عشرات الصواريخ الإيرانية التي كانت موجهة إلى إسرائيل في إطار مساعدته في الدفاع عن الدولة العبرية أمام الهجوم الإيراني.

وذكر اثنان من المسؤولين، تحدثا بشرط عدم ذكر هويتهما، أن البحرية الأمريكية أسقطت بعض الصواريخ.

وجاءت مساعدة الجيش الأمريكي لإسرائيل في ظل إطلاق إيران طائرات مسيرة متفجرة، وصواريخ على دولة الاحتلال، في أول هجوم مباشر يستهدف إسرائيل في إطار ردها على قصف القنصلية الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

(رويترز)

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  1. يقول محمد -الجزائر:
    أبريل 14, 2024 الساعة 6:10 ص

    الجيش الأمريكي يسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل من الأراض العربية. أستأجروا أراضهم لحماية أعدائهم من أنفسهم . ألآ لعنة الله على الذي ما يستحيّ على كرامته ، إذا كانت عندهم كرامة.

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