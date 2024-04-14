مسؤولون: الجيش الأمريكي يسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل

واشنطن: قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين في وقت متأخر أمس السبت، إن الجيش الأمريكي، إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة، أسقط أيضا عشرات الصواريخ الإيرانية التي كانت موجهة إلى إسرائيل في إطار مساعدته في الدفاع عن الدولة العبرية أمام الهجوم الإيراني.

وذكر اثنان من المسؤولين، تحدثا بشرط عدم ذكر هويتهما، أن البحرية الأمريكية أسقطت بعض الصواريخ.

وجاءت مساعدة الجيش الأمريكي لإسرائيل في ظل إطلاق إيران طائرات مسيرة متفجرة، وصواريخ على دولة الاحتلال، في أول هجوم مباشر يستهدف إسرائيل في إطار ردها على قصف القنصلية الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

(رويترز)