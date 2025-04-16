مسؤولون: ترامب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران

واشنطن: ذكرت مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بكبار مساعديه للأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة البرنامج النووي الإيراني قبل اجتماع ثان بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يوم السبت.

ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بنظيره الإيراني يوم السبت، في جلسة من المقرر حاليا عقدها في سلطنة عُمان. وتحدث ترامب إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد عن دور السلطنة في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض عقد اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران، وقال إن الموقع ليس غريبا، إذ يتلقى ترامب إحاطات هناك بانتظام للاستفادة من موقع الغرفة الآمن.

وقال مصدر ثان مطلع على الاجتماع إن ترامب وكبار مساعديه ناقشوا محادثات إيران والخطوات التالية. ويعمل المسؤولون الأمريكيون على وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل.

وهدد ترامب بعمل عسكري ضد إيران إذا لم تتخل عن برنامجها النووي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الدبلوماسية والمفاوضات. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحافيين إن الهدف النهائي لترامب في المحادثات، التي شملت جلسة مبدئية يوم السبت الماضي، هو استخدام المفاوضات لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضافت أن ترامب وسلطان عُمان ناقشا أيضا العمليات الأمريكية الجارية ضد الحوثيين في اليمن.

وقالت ليفيت في مؤتمر صحافي “حملة أقصى الضغط على إيران مستمرة.. أوضح الرئيس رغبته في إجراء حوار ونقاش مع إيران، مع التأكيد على توجيهاته بألا تتمكن إيران في أي وقت من امتلاك سلاح نووي”.

وأضافت أنه “شدد” على هذا التوجيه خلال المكالمة مع السلطان هيثم.

ووصف الجانبان المحادثات الأمريكية الإيرانية في سلطنة عُمان بأنها إيجابية.

واستأنف ترامب حملة “أقصى الضغط” على طهران منذ فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد أن سبق له سحب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية خلال ولايته الأولى، مع معاودة فرض عقوبات قاسية على إيران.

ويشهد البرنامج النووي الإيراني تقدما منذ ذلك الحين. وعقد البلدان محادثات غير مباشرة خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، لكنهما لم يحرزا تقدما يُذكر.

(رويترز)