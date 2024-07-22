مسؤولون: تضرر مصفاة نفط في توابسي الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة- (فيديو)

موسكو: قال مسؤولون الاثنين إن مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط المملوكة لشركة النفط الكبرى روسنفت تضررت جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية تسبب في اندلاع حريق، إلا أن مدى الضرر لم يتضح بعد.

وذكرت الإدارة الإقليمية على تطبيق تيليغرام أن حطام طائرة مسيرة أسقطتها روسيا أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة، وجرى احتواؤه بعد ذلك. ومصفاة توابسي هي أكبر مصفاة روسية مطلة على البحر الأسود.

وأعلنت قناتا شوت وماش الروسيتان للأخبار على تيليغرام أن سلسلة انفجارات سمعت قرب مصفاة توابسي في الساعات الأولى الاثنين.

Full view of the drone hitting an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia. Impressive. https://t.co/SKog7BBZTe pic.twitter.com/HhplGbtuWv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 22, 2024

وذكر مسؤولون أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق مما إذا كانت المصفاة تعمل أو لا من حجم الأضرار التي لحقت بها.

وتستهدف أوكرانيا البنية التحتية للطاقة في روسيا على نحو ممنهج في محاولة لإحداث اضطراب في الاقتصاد الروسي وقدرته على تمويل ما يصفها الكرملين بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات رد على ضربات روسية على منظومة الطاقة الأوكرانية. وتقول روسيا إن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية تعد أعمالا إرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 75 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، من بينها ثماني طائرات قرب توابسي.

وكانت مصفاة توابسي هدفا لعدد من الهجمات الجوية الأوكرانية منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا في عام 2022، منها هجوم في 17 مايو أيار. وتبلغ قدرة المصفاة 240 ألف برميل يوميا.

هجمات المسيرات

من أصل 75 طائرة مسيرة أُطلقت خلال الليل، قالت وزارة الدفاع إن 47 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة روستوف جنوب غربي روسيا و17 طائرة فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف وثماني طائرات فوق منطقة كراسنودار، حيث تقع توابسي، وطائرات مسيرة فوق بيلغورود وفارونيش وسمولينسك.

ونادرا ما يفصح مسؤولون روس عن المدى الكامل للضرر الذي تحدثه الهجمات الأوكرانية.

وقال فاسيلي جولوبيف، حاكم منطقة روستوف على تيليغرام، إنه لم تحدث إصابات جراء الهجوم ولم يتم رصد أضرار جسيمة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير الروسية. ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد.

(رويترز)