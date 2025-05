مسؤولون: تضرر مصفاة نفط في توابسي الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة- (فيديو)

موسكو: قال مسؤولون الاثنين إن مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط المملوكة لشركة النفط الكبرى روسنفت تضررت جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية تسبب في اندلاع حريق، إلا أن مدى الضرر لم يتضح بعد.

وذكرت الإدارة الإقليمية على تطبيق تيليغرام أن حطام طائرة مسيرة أسقطتها روسيا أدى إلى اندلاع حريق في المصفاة، وجرى احتواؤه بعد ذلك. ومصفاة توابسي هي أكبر مصفاة روسية مطلة على البحر الأسود.

وأعلنت قناتا شوت وماش الروسيتان للأخبار على تيليغرام أن سلسلة انفجارات سمعت قرب مصفاة توابسي في الساعات الأولى الاثنين.

Full view of the drone hitting an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia. Impressive. https://t.co/SKog7BBZTe pic.twitter.com/HhplGbtuWv

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 22, 2024