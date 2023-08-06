مسؤولون روس: أوكرانيا قصفت مبنى جامعيا في دونيتسك بقذائف عنقودية

دونيتسك: قال مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إن النيران شبت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تيليغرام “نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة”.

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية “نستخدم 12 خزانا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء”.

وأضاف “السقف كله مشتعل”.

وقال كوستروبيتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات. واستخدم الجانبان الذخائر العنقودية أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا.

وتعهدت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأمريكية الشهر الماضي، باستخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على القصف المزعوم. وينفي الطرفان استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

قال كوستروبيتسكي إنه لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف.

وأضاف “أصعب شيء هو أن السقف خشبي لذلك تنتسشر النيران بسرعة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ القول إن الحريق امتد إلى مساحة تبلغ حوالي 1800 متر مربع قبل السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم الأحد.

(رويترز)