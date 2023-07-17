مسؤولون: سقوط مقاتلة روسية في بحر آزوف قرب ساحل روسي

موسكو : قال مسؤولون محليون في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 سقطت في بحر آزوف بالقرب من بلدة ييسك اليوم الاثنين لكن الطيار نجح في القفز منها لينجو بحياته.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت لم يتسن التحقق منها مظلة تهبط فوق البحر بالقرب من شاطئ، فيما يمكن سماع صوت ارتطام قوي بالمياه.

تقع ييسك على بحر آزوف في منطقة تسيطر عليها روسيا في دونيتسك الأوكرانية.

وقال مسؤولون من منطقة كراسنودار الروسية إن السلطات انتشلت الطيار من المياه.

(رويترز)