مسؤولون غربيون يتدفقون على إسرائيل للتضامن

القدس: يتدفق مسؤولون أوروبيون وأمريكيون على إسرائيل، خلال الساعات والأيام القادمة، للتضامن مع إسرائيل في حربها المستمرة على غزة منذ السبت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الجمعة: “يصل إلى إسرائيل اليوم عدد من القادة والمسؤولين من أنحاء العالم، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن”.

كما أشارت إلى أن القائمة تشمل “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ووزراء خارجية كل من ألمانيا (آنالينا بيربوك) وكندا (ميلاني جولي) وإيطاليا (أنطونيو تاياني)”.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية: “تعتزم وزيرة الخارجية الفرنسية (كاثرين كولونا) زيارة إسرائيل، الأحد”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار إسرائيل، الخميس، ومن قبله وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي.

ولليوم السابع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها “السيوف الحديدية”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(الأناضول)