وزارة الصحة بغزة: 70 شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي بوسط القطاع- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس استشهاد 70 شخصا على الأقل الأحد جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة التي أفادت في حصيلة سابقة استشهاد 60 شخصا، وأن القصف دمّر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن القصف استهدف “مربعا سكنيا مكتظا”، وأن حصيلة الضحايا “مرشحة للزيادة” بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف.

إلى ذلك، استشهد 10 أفراد من عائلة واحدة الأحد في غارة للاحتلال على منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

(وكالات)