مسؤولون في الجيش الروسي يزورون ليبيا تلبية لدعوة حفتر- (فيديو)

موسكو: وصل مسؤولون عسكريون روس، من بينهم نائب وزير الدفاع، إلى ليبيا، الثلاثاء، بعد تلقي دعوة من الجنرال الموالي لموسكو خليفة حفتر.

وحفتر الذي يدعم الحكومة في شرق ليبيا، مقرّب من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة التي تحرس قواتها البنى التحتية العسكرية والنفطية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد عسكري روسي إلى ليبيا”.

وأشارت إلى أن الزيارة التي يترأسها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، نظّمت بعد محادثات مع ليبيا في منتدى الجيش 2023 ومؤتمر موسكو للأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت “خلال الزيارة، من المقرر مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وغيرها من قضايا العمل المشترك”.

🚨 هام..

⚡️وزارة الدفاع الروسية:

وصول وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب الوزير يونس بك يفكوروف إلى ليبيا بدعوة من المشير حفتر. الوفد يبحث خلال زيارته لليبيا آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي pic.twitter.com/ZPZaxp0qV5 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) August 22, 2023

ويأتي هذا الاجتماع مع تجدد التركيز على نشاطات روسيا في إفريقيا، بعد إعلان رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نُشر الإثنين، أن مجموعته تعمل على “صون حرية إفريقيا”.

وتحافظ فاغنر على وجود عسكري قوي في إفريقيا حيث أبرمت شراكة مع دول عدة بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

(أ ف ب)