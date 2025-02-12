مسؤولون: مستشفى في أستراليا يفحص سجلات المرضى بعد ادعاءات ممرضة بأنها قتلت إسرائيليين

ملبورن: ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن مستشفى أستراليا يفحص سجلات المرضى بعد أن زعمت ممرضة عبر الإنترنت أنها قتلت إسرائيليين، مؤكدين أنه لم يتم الكشف عن أي دليل على إلحاق الأذى بالمرضى.

ويبدو أن تلك المزاعم كانت الأحدث في سلسلة من الهجمات والخطابات التي هزت استراليا، حيث تم تخريب منازل ومكاتب وشركات وإحراق مدرسة ومعبدين يهوديين خلال أكثر من عام بقليل في جرائم تستهدف اليهود.

وقال وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، ريان بارك إن قوة هجومية من الشرطة، تم تشكيلها للتركيز على الجرائم “المعادية للسامية” في سيدني منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2023، تحقق في جرائم محتملة ناجمة عن مقاطع فيديو عبر الإنترنت، بما في ذلك انتهاكات قانون خطاب الكراهية.

ويحقق مسؤولو جرائم الكراهية في سيدني وملبورن -أكبر مدينتين في البلاد، حيث يعيش 85% من السكان اليهود في استراليا- بصورة منفصلة في اكتشاف مقطورة تحتوي على متفجرات وقائمة بأهداف يهودية محتملة وهجمات حرق متعمد على معبدين يهوديين.

وتم إيقاف ممرضين شاركا في نقاش عبر الإنترنت، مع المؤثر الإسرائيلي ماكس فيفر، خلال نوبة ليلية أمس الثلاثاء في مستشفى بانكستاون في سيدني اليوم الأربعاء وقال بارك إنهما لن يعملا على الإطلاق في إدارة الصحة بالولاية مرة أخرى.

واستجابت السلطات في غضون ساعات، بعد نشر مقطع الفيديو للممرضين وهما رجل وامرأة، لم يتم الكشف عن هويتيهما، على الإنترنت. وفشلت محاولات الاتصال بالممرضين بشكل مباشر ولم يرد فيفر على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

(أ ب)