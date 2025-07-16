سياسة | دولي

مسؤولون: مسيّرات وصواريخ روسية تصيب مدنا أوكرانية

منذ ساعة واحدة

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كييف: قال مسؤولون إن طائرات مسيّرة وصواريخ روسية هاجمت مناطق أوكرانية متفرقة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ووردت أنباء عن مقتل شخصين على الأقل.

وأبلغت خدمات الطوارئ الوطنية عن مقتل اثنين في هجمات بمسيّرات شرقي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد بالقرب من بلدة كوبيانسك، وهي منطقة تتعرض للهجمات الروسية منذ عدة أشهر.

وفي خاركيف نفسها، وهي أيضا هدف متكرر للهجمات الروسية، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إنه جرى تسجيل 17 انفجارا على الأقل في هجوم بمسيّرات استمر 20 دقيقة وأصيب فيه ثلاثة أشخاص.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لبلدة كريفي ريه جنوب شرق البلاد أوليكساندر فيلكول إن القوات الروسية أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة في هجوم مكثف أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقال الحاكم الإقليمي إن هناك عددا غير محدد من الإصابات.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن وحدات الدفاع الجوي جرى تفعيلها لبعض الوقت في العاصمة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وكثّفت القوات الروسية هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية، وأطلقت عددا قياسيا من الطائرات المسيّرة الأسبوع الماضي. وهاجم الجيش الأوكراني أيضا أهدافا روسية معظمها مرتبط بمنظومة الطاقة.

(رويترز)

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