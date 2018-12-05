مسؤولون من الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل يبحثون “التطورات على الحدود”

القدس المحتلة: عُقد اجتماع ثلاثي، الأربعاء، بمشاركة مسؤولين من الجيشيْن اللبناني والإسرائيلي، وبعثة المراقبين الدوليين على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، المعروفة باسم “اليونفيل”.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن الاجتماع عقد في مقر للأمم المتحدة في منطقة رأس الناقورة، على الحدود الاسرائيلية- اللبنانية.

وأضافت إن الاجتماع يبحث التطورات بعد أن أعلن الجيش الاسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق عملية “درع الشمال” للكشف عن وتدمير أنفاق تمر أسفل الحدود.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية منظمة حزب الله اللبنانية بحفر هذه الأنفاق.

وتقوم قوات “اليونفيل” بمراقبة التزام الطرفين الإسرائيلي واللبناني بالاتفاقات حول الحدود. (الأناضول)