سياسة | دولي

مسؤولون: هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية تستهدف منشآت طاقة روسية

29 - يناير - 2025

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كييف: أفاد مسؤولون ووسائل إعلام اليوم الأربعاء أن أوكرانيا شنّت موجات من الهجمات بطائرات مسيّرة مستهدفة منشآت نفط وطاقة في الأجزاء الغربية من روسيا خلال الليل.

وقال حاكم المنطقة الواقعة شرقي موسكو عبر تطبيق تيليغرام إن حطام طائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بمنشاة صناعية في كستوفو في مدينة نيجني نوفغورود.

وأضاف الحاكم غليب نيكيتين “لا يوجد ضحايا وفقا للبيانات الأولية”، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت قناة بازا وهي قناة إخبارية روسية على تيليغرام، وهي قريبة من أجهزة الأمن الروسية، أن مصفاة نفط في كستوفو اشتعلت فيها النيران.

وقال فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا، والمتاخمة لروسيا البيضاء، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على منشأة للطاقة النووية. وأضاف أن أجزاء من المنطقة تعرضت لهجوم “ضخم” بطائرات مسيّرة.

وقال مسؤولون محليون إنه جرى إسقاط 26 طائرة مسيّرة أخرى فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، و20 طائرة مسيّرة فوق منطقة تفير القريبة من جنوب موسكو، وإن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية على تيليغرام إنه من أجل ضمان السلامة، أوقفت جميع الرحلات الجوية في مطار قازان. وتقع قازان على بعد حوالي 830 كيلومترا شرقي موسكو.

(رويترز)

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