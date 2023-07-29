مسؤول أردني يؤكد عدم تأثر بلاده بقرار حظر تصدير الأرز الروسي

عمان: أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن قرار روسيا بحظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية العام الحالي، لن يؤثر على المملكة كون التجار يستوردون كميات محدودة من هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت عن عمرو قوله إن الأردن كان يستورد كميات ليست كبيرة من السوق الروسية، إلا أنه توقف عن ذلك بعد قرار حظر تصديره منذ منتصف العام الماضي 2022.

وأشار إلى أن كميات الأرز التي استوردتها المملكة الأردنية من روسيا خلال السنوات الماضية، بلغت 4000 طن في 2020، و11 ألف طن عام 2021، و8 آلاف طن حتى منتصف العام الماضي.

واستبعد وجود أي تأثير للقرار الروسي على السوق المحلية لوجود الكثير من المصادر البديلة من الأرز الحبة المتوسطة، موضحا أن مستوردات الأردن من الأرز بلغت خلال العام الماضي 230 ألف طن، توزعت بين الحبة المتوسطة والطويلة وبسمتي.

وذكر أن استهلاك السوق المحلية من مادة الأرز بمختلف أصنافه تصل إلى 150 ألف طن سنويا، فيما باقي الكميات تبقي كمخزون لدى المستوردين والتجار.

وأشار إلى أن 70% من استهلاك المملكة من الأرز يتركز بصنف الحبة المتوسطة، الذي يستورد من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت، اليوم، عن فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية العام الحالي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

( د ب أ )