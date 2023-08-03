مسؤول أردني ينفي وجود خطط لإنشاء منتجع سياحي مع إسرائيل

عمّان: نفى نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن، اليوم الخميس، ما يتردد عن التخطيط لمنتجع سياحي يجمع الأردن مع إسرائيل.

وقال الحاج حسن في تصريح لقناة “المملكة” نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه التقى بمسؤول إسرائيلي مؤخرا، مضيفا: “بعثنا رسائل للجانب الإسرائيلي بأن التصريحات عن التخطيط لمنتجع سياحي غير مقبولة سياسيا ولو تطرقنا لهذا الموضوع لكان الجانب المصري موجودا”.

وأوضح أن قرابة 2200 أردني يعملون بعدة قطاعات في إيلات، مشيرا إلى أن العمالة الأردنية في إيلات (تنام) في العقبة، واصفا أوضاع العاملين هناك بـ”الجيدة جدا.”

وقال الحاج حسن: “نعمل على الاهتمام بأوضاعهم العمالية.. هذا ملف مهم بالنسبة للسلطة، ونعمل على زيادة الأعداد بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي”.

وأشارت القناة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق، عن خطة لتطوير مثلث (إيلات – العقبة – طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.

(د ب أ)