مسؤول أسترالي يصف الهجوم على كنيس يهودي بأنه تصعيد لجرائم معاداة السامية

سيدني: قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كريس مينز، اليوم الأحد، إن الهجوم على كنيس يهودي في سيدني، أمس السبت، يعدّ تصعيداً في الجرائم المعادية للسامية بالولاية، بعد أن قالت الشرطة إن الهجوم استهدف حرق الكنيس.

وشهدت أستراليا سلسلة من الحوادث المعادية للسامية، العام الماضي، بما شمل تشويه أبنية وسيارات في سيدني برسوم غرافيتي، بالإضافة إلى واقعة إضرام النيران عمداً في كنيس في ملبورن، والتي وصفتها الشرطة بأنها عمل إرهابي.

Residents of the #Sydney neighbourhood of #Newtown are left in shock and disbelief after a local #synagogue was covered in spray-painted #Swastikas by an unknown perpetrator. pic.twitter.com/qoKVKQhv3f

وفي الواقعة الأحدث، ذكرت الشرطة، في وقت مبكر أمس السبت، أنها أُبلغت بوجود رسوم غرافيتي على الكنيس الذي يقع في حي نيوتاون.

وقال مينز، رئيس وزراء أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي تلفزيوني إلى جانب مفوضة شرطة الولاية كارين ويب: “هذا تصعيد في الجرائم المعادية للسامية في نيو ساوث ويلز. لا تزال الشرطة والحكومة تشعران بقلق بالغ من احتمال استخدام مادة سريعة الاشتعال”.

Sydney’s Jewish community was shaken after Nazi swastikas and the phrase “Hitler on top” were discovered on the Southern Sydney Synagogue in Allawah. This incident marks the fourth antisemitic attack in Sydney this month, prompting condemnation from Australian leaders and an pic.twitter.com/jOnY1x4jxS

