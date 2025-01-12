مسؤول أسترالي يصف الهجوم على كنيس يهودي بأنه تصعيد لجرائم معاداة السامية

لقطة فيديو تظهر سيارة محترقة أمام كتابات معادية لإسرائيل في ضاحية وولاهرا في سيدني. 11 ديسمبر 2024. ا ف ب

سيدني: قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كريس مينز، اليوم الأحد، إن الهجوم على كنيس يهودي في سيدني، أمس السبت، يعدّ تصعيداً في الجرائم المعادية للسامية بالولاية، بعد أن قالت الشرطة إن الهجوم استهدف حرق الكنيس.

وشهدت أستراليا سلسلة من الحوادث المعادية للسامية، العام الماضي، بما شمل تشويه أبنية وسيارات في سيدني برسوم غرافيتي، بالإضافة إلى واقعة إضرام النيران عمداً في كنيس في ملبورن، والتي وصفتها الشرطة بأنها عمل إرهابي.

Residents of the #Sydney neighbourhood of #Newtown are left in shock and disbelief after a local #synagogue was covered in spray-painted #Swastikas by an unknown perpetrator. pic.twitter.com/qoKVKQhv3f — TVP World (@TVPWorld_com) January 11, 2025

وفي الواقعة الأحدث، ذكرت الشرطة، في وقت مبكر أمس السبت، أنها أُبلغت بوجود رسوم غرافيتي على الكنيس الذي يقع في حي نيوتاون.

وقال مينز، رئيس وزراء أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي تلفزيوني إلى جانب مفوضة شرطة الولاية كارين ويب: “هذا تصعيد في الجرائم المعادية للسامية في نيو ساوث ويلز. لا تزال الشرطة والحكومة تشعران بقلق بالغ من احتمال استخدام مادة سريعة الاشتعال”.

Sydney’s Jewish community was shaken after Nazi swastikas and the phrase “Hitler on top” were discovered on the Southern Sydney Synagogue in Allawah. This incident marks the fourth antisemitic attack in Sydney this month, prompting condemnation from Australian leaders and an pic.twitter.com/jOnY1x4jxS — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) January 10, 2025

وقالت ويب: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تولّت قيادة مكافحة الإرهاب هذه الأمور الآن”.

وذكرت الشرطة، أمس السبت، أن منزلاً بشرق سيدني، مركز تجمع الجالية اليهودية في المدينة، تعرّضَ للتشويه برسوم غرافيتي معادية للسامية، مضيفة أنها تحقق أيضاً في تعليقات مسيئة على ملصق بأحد شوارع حي ماريكفيل.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، تشكّلَ فريق عمل خاص من الشرطة للتحقيق في هجوم على كنيس بحي ألاوا بجنوب سيدني.

وقال دافيد أوسيب، رئيس مجلس نواب اليهود في نيو ساوث ويلز، اليوم الأحد، إنه يرحب بالموارد الإضافية التي وعدت بها الحكومة للتحقيق في الحوادث الأخيرة.

وأضاف: “لقد زوّدتنا حكومة نيو ساوث ويلز أيضاً بتمويل إضافي لتعزيز الأمن المجتمعي اليهودي”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، يوم الجمعة، إنه “لا مكان في أستراليا، مجتمعنا متعدد الثقافات المتسامح، لهذا النوع من الأنشطة الإجرامية”، في إشارة إلى حادث الكنيس في جنوب سيدني.

تشهد أستراليا تزايداً في الحوادث المعادية للسامية والكراهية للإسلام، منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة رداً على الهجوم.

وقالت بعض المنظمات اليهودية إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية حيال ذلك.

(رويترز)