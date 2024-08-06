سياسة | دولي

مسؤول ألماني يطالب بمناقشة نشر أسلحة أمريكية في بلاده في البرلمان

6 - أغسطس - 2024

قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا- رويترز

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إرفورت: طالبَ رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية، بودو راميلوف، بمناقشة مسألة نشر أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وقال راميلوف: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نقاش عام في البوندستاغ حول هذا الأمر”، موضحاً أن هذا النقاش من شأنه أن يوسع منظورنا للأمور، والحديث أكثر عن السلام مرة أخرى.

وعلى هامش قمة الناتو الأخيرة في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا نشر صواريخ كروز من طراز “توماهوك”، وصواريخ من طراز “إس إم6-” وأسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، اعتباراً من عام 2026 على الأراضي الألمانية، وبررتا ذلك بأنه رد على تهديدات روسيا. وجاء القرار المشترك بمثابة مفاجأة للعديد من نواب البرلمان الألماني، وترددت انتقادات ودعوات لإحالة المسألة إلى البرلمان. لكن الخبراء يقولون إن الحكومة ليست مطالبة بعرض المسألة على البرلمان.

وعندما سئل عما إذا كان حزب “تحالف سارا فاجنكنشت”، الذي يتقدم حالياً على حزب “اليسار” في استطلاعات الرأي في ولاية تورينجن، يتقرب من المواطنين بخطابه بشأن السلام، قال راميلوف، المنتمي لحزب اليسار: “لا أستطيع أن ألطف من أي شيء حيال هذا الواقع. هناك شوق عميق للسلام”، مضيفاً، في المقابل، أن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، وتحتاج إلى الأسلحة للقيام بذلك.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 12:31 م

    ههه ألمانيا النازية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة لم تتعلم الدرس من الحربين العالميتين الأولى والثانية يا هانية 👿👹

    رد

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