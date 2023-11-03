مسؤول أمريكي: الإفراج عن “الرهائن” لدى حماس “سيتطلب وقفا كبيرا جدا للنزاع”

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، أن الإفراج عن الرهائن لدى حماس والذين قدّر عددهم بنحو 200 “سيتطلب وقفا كبيرا جدا للنزاع” بين الحركة وإسرائيل.

وفيما يحتدم القتال بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وحماس في قطاع غزة، تحدث المسؤول عن “مناقشات جدية جدا” تجري حاليا، لكنه أوضح أنه “لا يوجد في الوقت الحالي اتفاق” على وقف للأعمال العدائية.

وقال إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودا مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة ولكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك “اتصال غير مباشر” يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

(وكالات)