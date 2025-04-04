مسؤول: أمريكا تخطط لتجميد 510 ملايين دولار من المنح لجامعة براون

واشنطن: قال مسؤول أمريكي أمس الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتجميد 510 ملايين دولار من المنح لجامعة براون بسبب ما تصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، إلا أن الجامعة قالت إنها لم تتلق إخطارا رسميا بعد.

ومن شأن اتخاذ الإدارة لهذا الإجراء أن يجعل من جامعة براون أحدث مؤسسة أكاديمية يستهدفها ترامب بسبب القضية ذاتها. وأرسلت وزارة التعليم الأمريكية خطابا الشهر الماضي إلى 60 جامعة، من بينها براون، محذرة من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضدها.

وتحدث المسؤول الأمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته.

ويهدد ترامب بخفض التمويل الاتحادي للجامعات بسبب اتهامات بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في مقار الجامعات ضد الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة والذي تسبب في أزمة إنسانية في القطاع. وأطلقت إسرائيل هجومها في أعقاب هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووصف ترامب المحتجين بأنهم معادون للسامية، واعتبر أنهم متعاطفون مع حماس ويشكلون تهديدا للسياسة الخارجية.

ويقول محتجون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترامب تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة والمطالبة بحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى مسؤولي الحرم الجامعي يوم الخميس شاركها المتحدث باسم جامعة براون، قال رئيس الجامعة فرانك دويل إن الجامعة على علم “بتداول شائعات مقلقة حول اتخاذ إجراء اتحادي بشأن مِنح الأبحاث لبراون”.

وأضاف “نراقب من كثب الإخطارات المتعلقة بالمنح، لكن ليس لدينا المزيد لنشاركه معكم حتى الآن”.

وأعلنت جامعة برينستون يوم الثلاثاء أن الحكومة الأمريكية جمدت عشرات المنح البحثية الممنوحة لها. كما تُراجع إدارة ترامب عقودا ومنحا اتحادية بقيمة تسعة مليارات دولار لجامعة هارفارد. وقلصت الشهر الماضي 400 مليون دولار من التمويل الاتحادي لجامعة كولومبيا التي كانت مركز الاحتجاجات الجامعية الداعمة للفلسطينيين.

واحتجزت سلطات الهجرة خلال الأسابيع الماضية بعض الطلاب الأجانب الذين شاركوا في المظاهرات وتعمل على ترحيلهم.

(رويترز)