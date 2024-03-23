مسؤول: أمريكا لديها معلومات مخابراتية تؤكد مسؤولية تنظيم ” الدولة” عن هجوم موسكو

واشنطن: قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار التي شهدها حفل موسيقي قرب موسكو.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة حذرت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال وقوع هجوم على أراضيها.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “لقد حذرنا الروس بشكل مناسب”. ولم يذكر أي تفاصيل.

وقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وأصيب 145 آخرون اليوم الجمعة عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي بالقرب من موسكو في واحدة من أكثر الهجمات دموية في روسيا منذ عقود.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية على تطبيق تيليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

(رويترز)