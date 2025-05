مسؤول أمريكى: مقتل مسلح بعد إطلاق النار في مستشفى بولاية بنسلفانيا- (صور وفيديو)

بنسلفانيا: قال مسؤول أمريكى في مستشفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن مسلحا قتل بعد أن أطلق النار في المستشفى. ولم يتضح بعد مدى خطورة الإصابات أو عدد المصابين جراء الحادث.

GRIEF TURNS DEADLY: 3 SHOT, SUSPECT KILLED AT YORK HOSPITAL.

York, Pennsylvania – A deadly shooting struck UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township, York County, at 10:44 AM today, injuring three and ending with the suspect’s death. John David Ramsey, 38, opened fire,… pic.twitter.com/AJTZjbhN7D

