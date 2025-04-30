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مسؤول أمريكي أمام محكمة العدل الدولية: حياد الأونروا يثير مخاوف جدية

منذ ساعتين

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لاهاي: قال مسؤول أمريكي الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية إن ثمة “مخاوف جدية” حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال جوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية: “ثمة مخاوف جدية حول حياد الأونروا بما يشمل أنباء عن أن حماس استخدمت منشآت للأونروا وأن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الإرهابي على إسرائيل”.

ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات سيصدرون في ختامها رأيا استشاريا حول التزامات إسرائيل حيال وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

(أ ف ب)

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