مسؤول أمريكي: إدارة بايدن انخرطت في مفاوضات إعادة المحتجزين في إيران منذ أسابيعها الأولى- (فيديوهات)

السجناء الأمريكيون الذين أطلق سراحهم لدى وصولهم إلى مطار الدوحة أمس- (رويترز)

واشنطن: قال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، إن إدارة الرئيس جو بايدن انخرطت في مفاوضات لإعادة خمسة أمريكيين محتجزين بشكل غير قانوني في إيران إلى الولايات المتحدة “منذ الأسابيع الأولى لإدارتنا”.

وأضاف ماكجورك، في تصريحات لشبكة (سي إن إن)، الإثنين: “كانت لدينا معايير لما سنقبله وما لن نقبله، وفي الحقيقة، خلال الأشهر الستة الماضية، تكثفت هذه العملية”.

Five prisoners sought by the U.S. in a swap with Iran were freed Monday and headed home as part of a deal that saw nearly $6 billion in Iranian assets unfrozen. AP's Eric Tucker breaks down what this means for U.S.-Iranian relations moving forward. pic.twitter.com/Tyfo1xUCtI — The Associated Press (@AP) September 18, 2023

وأضاف: “عندما تم الاتفاق على شروط يمكننا قبولها، استناداً إلى المعايير التي قلنا دائماً إننا سنقبلها، اتخذ الرئيس القرار الصعب، ولكنه الصحيح للمضي قدماً”.

وتم إطلاق سراح الأمريكيين، الذين تصفهم الولايات المتحدة بأنهم محتجزون ظلماً، كجزء من صفقة أوسع شملت قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، والإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين لدى الولايات المتحدة.

#BREAKING Video of the moment five US prisoners – Siamak Namazi, Morad Tahbaz, and Emad Sharghi along with two unnamed US citizens – and two of their family members arrive in Doha following a prisoner swap deal with Tehran. pic.twitter.com/ghFscJhuea — Iran International English (@IranIntl_En) September 18, 2023

لكن ماكجورك رفض القول بأن الصفقة “ستحفز الحكومات المعادية الأخرى على احتجاز رهائن أمريكيين”، وقال: “اليوم، لا تجني إيران أي فائدة حقيقية، لا توجد أموال تذهب إليها، والشركات الإيرانية لا تحصل على أي أموال”.

وتعهد المسؤول الأمريكي بأن إدارة بايدن “ستواصل العمل على ردع إيران واحتوائها وعزلها وردع أنشطتها العدوانية، مع تطبيق بعض معايير المراقبة الأكثر صرامة الممكنة لضمان أن الأموال المفرج عنها لن يتم استخدامها لتمويل الجهود الإرهابية”، وحث الأمريكيين على تجنب إيران، وقال: “لا ينبغي لأي أمريكي أن يسافر إلى إيران، ولا ينبغي لحاملي جوازات السفر الأمريكية السفر إلى إيران”.

(د ب أ)