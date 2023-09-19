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مسؤول أمريكي: إدارة بايدن انخرطت في مفاوضات إعادة المحتجزين في إيران منذ أسابيعها الأولى- (فيديوهات)

منذ ساعتين

السجناء الأمريكيون الذين أطلق سراحهم لدى وصولهم إلى مطار الدوحة أمس- (رويترز)

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واشنطن: قال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، إن إدارة الرئيس جو بايدن انخرطت في مفاوضات لإعادة خمسة أمريكيين محتجزين بشكل غير قانوني في إيران إلى الولايات المتحدة “منذ الأسابيع الأولى لإدارتنا”.

وأضاف ماكجورك، في تصريحات لشبكة (سي إن إن)، الإثنين: “كانت لدينا معايير لما سنقبله وما لن نقبله، وفي الحقيقة، خلال الأشهر الستة الماضية، تكثفت هذه العملية”.

وأضاف: “عندما تم الاتفاق على شروط يمكننا قبولها، استناداً إلى المعايير التي قلنا دائماً إننا سنقبلها، اتخذ الرئيس القرار الصعب، ولكنه الصحيح للمضي قدماً”.

وتم إطلاق سراح الأمريكيين، الذين تصفهم الولايات المتحدة بأنهم محتجزون ظلماً، كجزء من صفقة أوسع شملت قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، والإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين لدى الولايات المتحدة.

لكن ماكجورك رفض القول بأن الصفقة “ستحفز الحكومات المعادية الأخرى على احتجاز رهائن أمريكيين”، وقال: “اليوم، لا تجني إيران أي فائدة حقيقية، لا توجد أموال تذهب إليها، والشركات الإيرانية لا تحصل على أي أموال”.

وتعهد المسؤول الأمريكي بأن إدارة بايدن “ستواصل العمل على ردع إيران واحتوائها وعزلها وردع أنشطتها العدوانية، مع تطبيق بعض معايير المراقبة الأكثر صرامة الممكنة لضمان أن الأموال المفرج عنها لن يتم استخدامها لتمويل الجهود الإرهابية”، وحث الأمريكيين على تجنب إيران، وقال: “لا ينبغي لأي أمريكي أن يسافر إلى إيران، ولا ينبغي لحاملي جوازات السفر الأمريكية السفر إلى إيران”.

(د ب أ)

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