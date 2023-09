مسؤول أمريكي: إدارة بايدن انخرطت في مفاوضات إعادة المحتجزين في إيران منذ أسابيعها الأولى- (فيديوهات)

واشنطن: قال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، إن إدارة الرئيس جو بايدن انخرطت في مفاوضات لإعادة خمسة أمريكيين محتجزين بشكل غير قانوني في إيران إلى الولايات المتحدة “منذ الأسابيع الأولى لإدارتنا”.

وأضاف ماكجورك، في تصريحات لشبكة (سي إن إن)، الإثنين: “كانت لدينا معايير لما سنقبله وما لن نقبله، وفي الحقيقة، خلال الأشهر الستة الماضية، تكثفت هذه العملية”.

Five prisoners sought by the U.S. in a swap with Iran were freed Monday and headed home as part of a deal that saw nearly $6 billion in Iranian assets unfrozen.

AP's Eric Tucker breaks down what this means for U.S.-Iranian relations moving forward. pic.twitter.com/Tyfo1xUCtI

— The Associated Press (@AP) September 18, 2023