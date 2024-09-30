مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تخشى هجوما إيرانيا وتعمل مع إسرائيل في شؤون الدفاع

نيويورك: قال مسؤول أمريكي مساء الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من تخطيط إيران لشن هجوم، في أعقاب مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، على أيدي إسرائيل، وتعمل مع الدولة العبرية في شؤون الدفاع.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الامريكية اليوم الإثنين عن المسؤول قوله، إنه يجرى حاليا إعداد الدفاعات المشتركة للتصدي لهجوم، مع وجود تغييرات في الموقف العسكري الأمريكي.

يشار إلى أن إدارة بايدن كانت قد قادت قوات دفاع عن إسرائيل متعددة الجنسيات في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عندما أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ على إسرائيل ردا على القصف الإسرائيلي لكبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ورفض المسؤول الأمريكي تحديد نوع الهجوم المتوقع من جانب إيران، أو تحديد التحركات التي يقوم بها الجيش الأمريكي.

جدير بالذكر أن المخاوف بشأن حرب إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تكثيف إسرائيل لهجماتها على حزب الله في لبنان، وتعهد الجماعة المدعومة من إيران بمواصلة قتالها، حتى بعد مقتل عدد متزايد من كبار قادتها.

(د ب أ)