سياسة | دولي

مسؤول أمريكي: إيران ستواجه عواقب جسيمة إذا هاجمت إسرائيل

9 - أغسطس - 2024

حجم الخط
2

واشنطن:  قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن إيران ستواجه عواقب “جسيمة” إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 6:04 ص

    االعزيز يزداد صلابة وتصميم وتحديا ولا يقيم وزنا للتهديدات.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 6:50 م

    هه أحرار إيران العظيمة باتت لا تخشى البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

دعوات في إيران إلى حيازة قنبلة ذرية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
11 - أكتوبر - 2024
خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام على الهجوم الإيراني على إسرائيل
4 - أكتوبر - 2024
فورين أفيرز: إسرائيل “الواثقة من نفسها” تخوض حروبا على عدة جبهات وكلها لن تؤدي لـ”يوم أفضل”
3 - أكتوبر - 2024
الرئيس الإيراني: إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى- (فيديو)
2 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية