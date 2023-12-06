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مسؤول أمريكي: البحرية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون

6 - ديسمبر - 2023

المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني

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واشنطن: قال مسؤول دفاعي إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي صباح اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة السادسة التي تطلق فيها البحرية الأمريكية النار على طائرات مسيرة في جنوب البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول وفي غمرة سلسلة هجمات على السفن التجارية في مياه الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة آمبري البريطانية للأمن البحري عن واقعة تتعلق بما يشتبه أن تكون طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن.

وحذرت الهيئة السفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لم تقع أضرار بسفن البحرية الأمريكية أو إصابات بين الأفراد الأمريكيين في الهجوم.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة وقالت في بث إن الهجمات جاءت استجابة لمطالب اليمنيين ودعوات من دول إسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

(رويترز)


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