مسؤول أمريكي: الشراكة الدفاعية جزء من محادثات أمريكية عراقية في واشنطن الأسبوع المقبل

واشنطن: قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءا مهما في محادثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل، لكنها ليست محور الزيارة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن من المرجح أن تؤدي المحادثات بين البلدين إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق هذا العام.

(رويترز)