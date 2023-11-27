سياسة | دولي

مسؤول أمريكي: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع

27 - نوفمبر - 2023

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بروكسل:  قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “سيشدد الوزير على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة”.

وقال إن بلينكن سيناقش، أيضاً، مع الشركاء في المنطقة مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة، كما أنه سيحضر مؤتمر كوب28 في دبي.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 2:15 م

    هه غراب الشؤم بلينكن اليهودي الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله يكسر ظهرك يا عصابة البيت الأبيض الأمريكي عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕✌️🤕🔥🔥🔥🔥🔥

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