ترامب يقترح تهجيرا دائما لفلسطينيي غزة ويقول إن أمريكا ستسيطر على القطاع وستمتلكه- (فيديوهات)

واشنطن: أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه بإعادة توطين دائم لسكان القطاع في دول أخرى.

جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب مباحثات ثنائية جرت في البيت الأبيض.

فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الفلسطيني بشأن تلك التصريحات غير المسبوقة من الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا”.

وأضاف: “سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة”.

وزعم ترامب أن غزة “يمكن أن تصبح (بعد سيطرة بلاده عليها وتطويرها) ريفييرا الشرق الأوسط”.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع.

وبشأن تفاصيل لقائه مع نتنياهو، قال ترامب: “أجرينا محادثات جميلة”.

وأضاف: “لقائي مع نتنياهو ركز على المستقبل، وكيفية القضاء على حماس، واستعادة السلام”.

وشدد ترامب على أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ستكون في ظل إدارته “أقوى من أي وقت مضى”.

كما كشف الرئيس الأمريكي في تصريحاته أن إدارته “ستصدر قرارا قريبا” بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقر بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية من عدمه.

وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن اعتقاده أن العديد من الدول ستنضم “قريبا جدا” إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل.

وفي مؤتمر صحافي قصير قبل المباحثات مع نتنياهو، جدد ترامب دعمه لمخطط تهجير فلسطينيي غزة بشكل “دائم” إلى دول أخرى.

وقال ترامب: “لا أعتقد أن الناس يجب أن يعودوا (إلى غزة). لا يمكنك العيش في غزة الآن. أعتقد أننا بحاجة إلى موقع آخر. أعتقد أنه ينبغي أن يكون موقعا يجعل الناس سعداء”.

وأضاف: “عندما تنظر إلى العقود الماضية، فإن كل ما تراه في غزة هو الموت. لقد كان هذا يحدث منذ سنوات”.

وتابع مروجا لمخططه: “ماذا لو استطعنا إيجاد منطقة جميلة لإعادة توطين الناس بشكل دائم في منازل جيدة، حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء، ولا يتعرضون لإطلاق النار أو القتل مثلما يحدث في غزة”.

وأشار ترامب إلى أن مصر والأردن أبلغا واشنطن بعدم استعدادهما لاستقبال سكان من غزة، لكنه ادعى أن هناك دولا أخرى أعربت عن استعدادها لاستقبالهم.

وقال في هذا السياق: “العديد من قادة البلدان تواصلوا معنا وأبدوا رغبتهم في إيواء سكان من غزة”.

وتعهد ترامب بزيارة غزة، وقال للصحافيين في البيت الأبيض “أحب إسرائيل. سأزورها وسأزور غزة وسأزور المملكة العربية السعودية، وسأزور أماكن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، من دون الإعلان عن جدول زمني.

وفي وقت سابق، قال ترامب، الثلاثاء، إنه ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة قطاع غزة.

وأضاف أنه يرغب في أن يستقبل كلا من مصر والأردن نازحين فلسطينيين من غزة.

وزعم ترامب أن الفلسطينيين “سيودون بشدة” مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة، ، مضيفا “أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية” بذلك.

وقال “لا أدري كيف يريدون البقاء. إنه موقع هدم”، وذلك بعد أكثر من 15 شهرا من شن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة حربا مدمرة في القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث في وقت سابق عن خطة “لتنظيف” غزة، داعيا إلى نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

ورفضت الدولتان ذلك بشكل قاطع، وأكد زعيماهما الثلاثاء “الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط”، بحسب الرئاسة المصرية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء “حسنا، ربما قالا ذلك، ولكن كثيرا من الناس قالوا لي أشياء”.

وقال “إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع عديدة من الأرض، وبنينا عليها بعض المساكن الجميلة، فهناك الكثير من المال في المنطقة بالتأكيد، وأعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة التي لم تشهد سوى عقود طويلة من الموت”.

وعندما سأله أحد المراسلين عن الأماكن المحتملة لمثل هذه المساكن، ردّ أنها قد تكون في الأردن أو مصر أو “أماكن أخرى. ربما يكون هناك أكثر من اثنين”.

وتابع “كان من الممكن أن يعيش الناس في مكان جميل وآمن ولطيف للغاية. لكن غزة كانت كارثة لعقود من الزمن”.

وردا على سؤال آخر عن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع ثمن مثل هذه الخطوة، قال إن هناك “الكثير من الناس في المنطقة الذين سيفعلون ذلك، ولديهم الكثير من المال”، وذكر السعودية كمثال.

وأضاف عندما سأله صحافي من وكالة فرانس برس عما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرا: “ليس لديهم بديل الآن”.

وأردف ترامب “إنهم هناك لأنهم ليس لديهم أي بديل. ماذا لديهم؟ إنها عبارة عن كومة ضخمة من الأنقاض الآن… أعتقد أنهم سوف يكونون سعداء للغاية للقيام بذلك”.

وتابع “أعتقد أنهم سيودون بشدة مغادرة غزة”، متسائلا “ما هي غزة؟”.

وقال إنه “لا يدعم بالضرورة” استيطان الإسرائيليين في القطاع بدلا من الفلسطينيين.

وأضاف “أنا أؤيد فقط تنظيفه وتحويله إلى شيء ما. لكن هذا فشل على مدى عقود عديدة. وسيجلس شخص ما هنا بعد عشرة أعوام أو عشرين عاما من الآن وسيواجه نفس الشيء”.

Trump: “Look, the Gaza thing has not worked. It’s never worked. And I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land. We’ll get some people to put up the money to build it and make it nice.” pic.twitter.com/cuK93Jfbf0 — Aaron Rupar (@atrupar) February 4, 2025

ويرفض الفلسطينيون فكرة ترامب تهجيرهم من القطاع، مشدّدين على أنّهم باقون في أرضهم حتى لو تأخّرت عملية إعادة إعمار القطاع المدمّر من جرّاء الحرب.

وفور بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدأ مئات آلاف النازحين من مناطق جنوب القطاع ووسطه من العودة إلى مناطقهم المدمّرة.

ووفق الإعلام الحكومي في القطاع، فإن العائدين إلى ديارهم في شمال القطاع يحتاجون إلى 135 ألف خيمة وبيت متنقل (كرفان) لم تكن إسرائيل حتى الإثنين قد سمحت بإدخالها.

وتقول حماس إن البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار ينصّ على إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان للقطاع، خلال المرحلة الأولى ومدتها ستة أسابيع.

وإثر عودته إلى البيت الأبيض، اقترح ترامب “تنظيف” غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن “أكثر أمانا” مثل مصر أو الأردن، ما أثار احتجاجات دولية.

وأعلن ترامب، أمس الإثنين، أنّ “لا ضمانات” على أنّ وقف إطلاق النار الساري في القطاع سيظلّ صامدا.

(وكالات)