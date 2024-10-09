مسؤول أمريكي: روسيا تكبدت أكثر من 600 ألف قتيل وجريح في أوكرانيا

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤول دفاعٍ أمريكي كبير يوم الأربعاء، إن روسيا تكبدت أكثر من 600 ألف قتيل وجريح في الحرب ضد أوكرانيا.

ويعتبر عدد القتلى والجرحى الروس أعلى بكثير من أرقام البيانات الحكومية الأمريكية الأخيرة، التي قدرت عدد الضحايا بأكثر من 300 ألف منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقال المسؤول الأمريكي إن موسكو تكبدت خسائر بشرية أكبر في سبتمبر/أيلول من هذا العام، مقارنة بأي مرحلة أخرى في الحرب، مؤكدا أن من المهم الكشف عن الخسائر حتى لو لم يكن ذلك “مقياسا نهائيا” للنجاح في الصراع.

وقال المسؤول للصحافيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن “يحاول تجنب التعبئة الجماعية بسبب التأثير الذي قد يخلفه ذلك على السكان المحليين في روسيا”.

وأضاف “في هذه المرحلة، تمكن من زيادة رواتب هؤلاء الجنود المتطوعين بشكل كبير، كما تمكن من الاستمرار في نشر هذه القوات دون القيام بتعبئة كبيرة”، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وأضاف المسؤول “أعتقد أننا نراقب عن كثب إلى متى يمكن أن يظل هذا الموقف قائما، وأعتقد أنه من المهم لنا جميعا أن نراقبه عن كثب”.

كما خسرت روسيا 32 سفينة بحرية متوسطة وكبيرة لصالح أوكرانيا التي هاجمت القوات الروسية في البحر الأسود بطائرات بدون طيار، و”دمرت أكثر من ثلثي مخزون موسكو من الدبابات قبل الحرب”، وفقًا للمسؤول الأمريكي. كما دمرت أوكرانيا مئات الآلاف من طلقات الذخيرة في ضربات مستهدفة.

إلا أن الولايات المتحدة لم تكشف عن عدد الضحايا الأوكرانيين. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في فبراير/ شباط الماضي إن نحو 31 ألف جندي قتلوا منذ بدء هذا الصراع.