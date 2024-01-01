مسؤول أمريكي: قرار إسرائيل سحب قوات من غزة يشير “لتحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة”

واشنطن: قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الاثنين إن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو على ما يبدو بداية تحول تدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع الفلسطيني، على الرغم من استمرار القتال هناك.
وقال سكان إن إسرائيل سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة اليوم في الوقت الذي أعلنت فيه خططا لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.
وأضاف “يبدو أن هذا هو بداية التحول التدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال والتي كنا نشجعها، وهو ما يعكس النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك. غير أنني أود أن أحذر من استمرار القتال في الشمال، وهذا لا يعكس حدوث أي تغيير (للوضع) في الجنوب”.
(رويترز)
مرّة يقولون لأسباب اقتصاديّة ومرّة لتكون أكثر كثافة ناريّة وغدًا سيقولون إعادة تنظيم وتجهيز وبعدها استراحة مقاتل وهكذا…المهم لا يريدون الاعتراف بالهزيمة المنكرة.إسرائيل منذ طوفان الأقصى؛ مثل ذلك التاجر الدعيّ الذي { كان } مسيطرًا على السوق؛ بعدما أشاع أنّ لديه مائة مليون دولار…فأصبح جميع التجّار ينافقونه لاسترضائه في الصفقات…
وفجأة خرج عليه صبيّ فقير إلا من رحمة الله الجبّار؛ فكشف كذبه فرفع عنه الغطاء وعرّاه أمام الرجال والنساء؛ فهو يسعى جاهدًا للانتقام منه شرّ انتقام.إنه شخصيّة شايلوك بزيّ أسود حالك…ومنذ يوم السابع من تشرين أوّل 2023 الغرب وأمريكان يقدّمون كلّ أنواع السلاح وهم يقولون لهم : هل من مزيد؟ والمقاومة المحاصرة برًّا وبحرًا وجوًّا تقاتل بأسلحتها المحليّة الخفيفة والمتوسّطة؛ ولم يقدّم لها لا السلاح ولا الثريد…للذين يشككون بكتاب الله عليهم قراءة قوله الكريم: { وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ؛ والله مع الصابرين }(البقرة249).بعد الآن لا يخرج علينا أحد الأمّعات ؛ وهو لا يستحق الردّ؛ ليشكك بكتاب الله العظيم؛ ويقول: قرآن صنعاء وقرآن السريان وقرآن فلان وعلان.بل هو كتاب الله المحيط بالأوائل والأواخر الرّحمن.