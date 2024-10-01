مسؤول أمريكي كبير: “إيران تستعد لشنّ هجوم وشيك بصاروخ باليستي” على إسرائيل

واشنطن: قال مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء في تصريح لوكالة فرانس برس، إنّ “الولايات المتحدة لديها مؤشرات تفيد بأنّ إيران تستعد لشنّ هجوم وشيك بصاروخ باليستي” على إسرائيل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “نحن ندعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية الإسرائيلية، مؤكدا أنّ “هجوما عسكريا مباشرا من قبل إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة” بالنسبة إلى طهران.

وتعايقا على هذا التحذير الأمريكي قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مستعدة تماما لأي هجوم من إيران لكن لم يجر رصد أي تهديد في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان أذيع على التلفزيون إن إسرائيل وحلفاءها في حالة تأهب قصوى وإن أي هجوم من إيران سيكون له تداعيات.

وأكد هاغاري أن القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لأي تهديد إيراني.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

وتأتي تعليقات بلينكن بالتزامن مع بداية ما يُعتقد أنه توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية .

(وكالات)