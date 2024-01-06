مسؤول أمريكي كبير يقول إن الحرب على غزة قد تستمر لنهاية 2024.. والبيت الأبيض لا يعلم تفاصيل المخططات الإسرائيلية

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، مساء الخميس، إن البيت الأبيض لا يعرف متى تخطط إسرائيل للانتقال إلى مرحلة أقل شدة من انتقامها ضد حماس، مضيفًا أن الحرب قد تستمر حتى نهاية عام 2024.

البيت الأبيض لا يعرف متى تخطط إسرائيل للانتقال إلى مرحلة أقل شدة في حربها على غزة

وعقد بريت ماكغورك، كبير مسؤولي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، إحاطة إعلامية عبر تطبيق Zoom مع العديد من الخبراء يوم الخميس، ناقش خلالها تفكير إدارة بايدن بشأن الصراع الدائر. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة التي استمرت 45 دقيقة، إن ماكغورك كان صريحًا بشأن ما تعرفه الولايات المتحدة وما لا تعرفه.

وقال ماكغورك: “لا نعرف متى سيحدث هذا التحول”، على الرغم من أن المساعد الكبير أشار إلى أنهم رأوا علامات مشجعة على أن إسرائيل تتجه نحو عمليات أقل كثافة، وتحديداً انسحاب 5 ألوية قتالية من غزة، وفقاً لمجلة ” بوليتيكو”.

وبحسب ما ورد، فقد تنفست الإدارة في الأيام الأخيرة الصعداء لأن إسرائيل لن تقوم بعد الآن بعمليات القصف الواسعة، التي أدت إلى إلى استشهاد 22500 فلسطيني وتشريد 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. لكن صراحة ماكغورك تشير إلى أن الإدارة لم تر حتى الآن أي علامة ملموسة على حدوث تحول تكتيكي، وأن هناك القليل من الرؤية حول موعد حدوث التغيير – على الرغم من ثقة الإدارة العامة والحث وراء الأبواب المغلقة.

وأضاف ماكغورك، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الصراع قد يستمر لفترة طويلة، ربما حتى نهاية العام. وقد قال المسؤولون الإسرائيليون علناً إنهم يتوقعون أن تستمر الحرب لعدة أشهر .

تصريحات ماكغورك تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تر حتى الآن أي علامة ملموسة على حدوث تحول تكتيكي في حرب غزة

وأشارت ” بوليتيكو” إلى أن ذلك قد يزيد من فرص انتشار الحرب إلى ما هو أبعد من حدودها، مما قد يجر أمريكا إلى صراع إقليمي مترامي الأطراف. ويقوم الجيش بالفعل بصياغة خطط للرد على المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، ويبتكرون طرقًا لتوقع وصد الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

وقال ماكغورك إن نقاشاً دار، أيضاً، حول عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة، وهي المنطقة التي دمرتها حملة القصف الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تضاؤل ​​العمليات العسكرية هناك حيث تم “تفكيك” حماس هناك. . وهذا يعكس اللغة التي استخدمها المسؤولون الإسرائيليون .

الولايات المتحدة أقل وعياً بنوايا إسرائيل مما تعلنه، على الرغم من أنها جمعت معلومات استخباراتية عن سلوك إسرائيل الحربي

وقال، أيضًا، إن الولايات المتحدة تناقش هذا الاحتمال مع الأمم المتحدة لكنها كانت على علم بأن العديد من المنازل قد دمرت أو أصبحت غير صالحة للعيش. وتتمثل إحدى الأفكار في تدريب حوالي 6000 عضو لقوة أمنية فلسطينية، لكن ذلك سيتطلب حوالي ثمانية إلى عشرة أشهر.

ولم تكن هناك تفاصيل محددة في الإحاطة، وغطى ماكغورك الكثير من الأمور التي يقولها مسؤولو الإدارة علنًا، بما في ذلك التأكيد على الأزمة الإنسانية والحاجة إلى إيجاد طرق لتمكين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في شمال غزة. ومع ذلك، فقد أوضح لأولئك المطلعين على تعليقات ماكغورك أن الولايات المتحدة أقل وعياً بنوايا إسرائيل مما تعلنه، على الرغم من أنها جمعت معلومات استخباراتية عن سلوك إسرائيل الحربي ، وقال الشخص الثالث عن الفكرة الرئيسية في المحادثة: “إنهم لا يعرفون”.

وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب ، قائلاً إنه سيكون هناك “نهج قتالي جديد” مصغر في شمال غزة. وعندما ينتهي القتال، اقترح عضو مجلس الوزراء الحربي أن تقوم القوات الإسرائيلية بالحفاظ على الأمن في القطاع بينما يقوم كيان فلسطيني بإدارة الجيب. ومع ذلك، لم يكشف غالانت الكثير من التفاصيل.

وسيسعى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تحقيق المزيد من الاستفادة من نظرائه خلال زيارته إلى الشرق الأوسط التي تبدأ يوم الجمعة – وهي محطته الإقليمية الرابعة منذ هجمات 7 أكتوبر – والتي تشمل توقفًا في إسرائيل والضفة الغربية وقطر ومصر. وبينما سيناقش بالتأكيد القضايا التي أثارها ماكغورك، فإن السبب الرئيسي لزيارة كبير الدبلوماسيين هو منع العنف من الاتساع والتعمق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر يوم الخميس: “سيناقش خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها، بما في ذلك كيفية استخدام النفوذ مع الأخرين في المنطقة لتجنب التصعيد”.