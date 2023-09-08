مسؤول أمريكي: لا يوجد بنود جاهزة لتوقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية

القدس: صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة، بأنه لا يوجد بنود جاهزة للتوقيع بما يخص التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

جاء ذلك في رده على سؤال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس جو بايدن إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، نشره البيت الأبيض.

وقال سوليفان: “العديد من عناصر المسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة، ليس لدينا إطار عمل أو بنود جاهزة للتوقيع، لا يزال هناك عمل يجب القيام به، ونحن نعمل من خلال ذلك”.

واستطرد المسؤول الأمريكي قائلا: “أعتقد أن هناك فهمًا واسعًا للعديد من العناصر الأساسية، وتتطلب التفاصيل قدرا لا يصدق من العمل والانضباط والدقة، وجميع أصحاب المصلحة في هذا يطبقون ذلك بينما نحن نتحدث الآن”.

وكان مسؤولون أمريكيون زاروا السعودية وإسرائيل والتقوا مسؤولين فلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.

وردا على سؤال إن كان يعتبر أن هناك تقدما في المحادثات المتعلقة بهذا الخصوص، قال سوليفان: “أود أن أصفها بأنها بناءة”.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه من الممكن التوصل الى اتفاق مطلع العام المقبل، لكن السعودية أكدت مرارا أن أي تقدم بالمحادثات مرهون بتقدم في حل القضية الفلسطينية.

(الأناضول)