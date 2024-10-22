مسؤول أمريكي: نتنياهو يدرك “جدية” تحذيرات بلينكن بشأن زيادة المساعدات لغزة  

تل أبيب: قال مسوول أمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدرك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس، اليوم الثلاثاء، “جدية” تحذيرات واشنطن بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “هم يدركون الجدية التي أعربنا من خلالها عن قلقنا بشأن الوضع الراهن، وهم ملتزمون التجاوب معها والتصرف بناء على طلباتنا”، وذلك بعد تحذير واشنطن حليفتها من أن عدم دخول المزيد من المساعدات الى القطاع قد يؤثر على المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب.

وأجرى بلينكن الزيارة الحادية عشرة له إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة. وتمثل هذه الزيارة آخر محاولة قبل انتخابات رئاسية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الولايات المتحدة.

والثلاثاء الماضي، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن “أكدا للحكومة الإسرائيلية وجوب أن تجري تعديلات لنرى مجددا ارتفاع مستوى المساعدات التي تدخل غزة، عن المستويات المتدنية للغاية التي هي عليها اليوم”، وذلك في رسالة وجّهاها الأحد.

وتأتي الرسالة قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية وبعد عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

(وكالات)