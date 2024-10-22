مسؤول أمريكي: نتنياهو يدرك “جدية” تحذيرات بلينكن بشأن زيادة المساعدات لغزة  

تل أبيب: قال مسوول أمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدرك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس، اليوم الثلاثاء، “جدية” تحذيرات واشنطن بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “هم يدركون الجدية التي أعربنا من خلالها عن قلقنا بشأن الوضع الراهن، وهم ملتزمون التجاوب معها والتصرف بناء على طلباتنا”، وذلك بعد تحذير واشنطن حليفتها من أن عدم دخول المزيد من المساعدات الى القطاع قد يؤثر على المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب.
وأجرى بلينكن الزيارة الحادية عشرة له إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة. وتمثل هذه الزيارة آخر محاولة قبل انتخابات رئاسية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الولايات المتحدة.
والثلاثاء الماضي، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن “أكدا للحكومة الإسرائيلية وجوب أن تجري تعديلات لنرى مجددا ارتفاع مستوى المساعدات التي تدخل غزة، عن المستويات المتدنية للغاية التي هي عليها اليوم”، وذلك في رسالة وجّهاها الأحد.
وتأتي الرسالة قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية وبعد عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
(وكالات)
كذب وافتراء، لأن سفاح غزة النتن ياهو هو السيد الفعلي للبيت الصهيوني اليهودي يا دودي وبلينكن جندي يتلقى التعليمات من سيده النتن، حقيقة مكشوفة ومفضوحة لا تنطلي إلا على المغفلين من عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق ✌️🇵🇸💪🔥🐒🚀
هه النتن هو بلينكن وبلينكن هو النتن، وجهان لعملة واحدة وتاريخ طويل من الإجرام القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☝️🚀🔥🐒
اعتقد ان هذه التصريحات تاتي متاخرة جدا ً وسوف لن تحترمها اسراءيل. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في انهاء الحرب الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية واللبنانية فعليها القيام بما يلي فو اً
اولاً الوقف الفوري لارسال الاسلحة الى اسراءيل
ثانياً دعوة مجلس الأمن للاجتماع فوراً واصدار قرارات ملزمة بوقف الحرب الاسرائيلية وانسحاب اسراءيل. من الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية المحتلة.
هه بلينكن الصهيوني الماكر ينفذ تعليمات عصابة تل أبيب يا حبيب التي تتحكم في عصابة واشنطن منذ 1948 حقيقة مكشوفة ومفضوحة لا تخفى على أحد وهي أن أمريكا وبريطانيا هي من زرعت عصابة لصوص مجرمين فاشيين دمويين قتلة وسراق أرض فلسطين يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️🚀🐒🚀