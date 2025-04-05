سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسؤول أمريكي: نتنياهو يزور البيت الأبيض الاثنين

منذ ساعتين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة) في المكتب البيضاوي في واشنطن العاصمة- 4 فبراير 2025

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واشنطن: يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى البيت الأبيض الإثنين، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي رفيع السبت.

ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو خلال هذه الزيارة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية، بحسب موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي.

الخميس، غداة الإعلان عن هذه الرسوم، قال ترامب إنه يتوقع زيارة من حليفه الإسرائيلي “في المستقبل القريب، ربما في الأسبوع المقبل”.

تخضع معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم اعتبارا من السبت لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، لكن من المتوقع أن تشتد الوطأة اعتبارا من 9 نيسان/أبريل على قائمة طويلة من البلدان، بينها اسرائيل، التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

وتأتي هذه الزيارة في حين يبدو أن التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد في قطاع غزة بعيد المنال، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته هناك، كما تتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وهدد الرئيس الأمريكي الذي دعا طهران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، مؤخرا بقصف إيران إذا ما فشل المسار الدبلوماسي.

وتقول إيران إنها مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة، لكنها لا ترغب في “التفاوض مباشرة” تحت الضغط.

(أ ف ب)

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