مسؤول أمريكي: هجمات للحوثيين في اليمن تصيب سفينتين

واشنطن: قال مسؤول دفاعي أمريكي إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب اليوم الجمعة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال المسؤول إن مقذوفا يعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب إحدى السفينتين، وهي الجسرة المملوكة لشركة ألمانية، مما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع إصابات. وأضاف المسؤول أن صاروخين باليستيين أطلقا في الهجوم الثاني، أصاب أحدهما سفينة، مما أدى إلى نشوب حريق يعمل الطاقم على إخماده.

ومضى قائلا إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في طريقها لمساعدة السفينة، دون أن يذكر اسم السفينة.

وقال الحوثيون في بيان إنهم أطلقوا صواريخ على سفينتين هما إم.إس.سي ألانيا وإم.إس.سي بالاتيوم 3. ولم يشر بيانهم إلى الجسرة.

وقال متحدث باسم (إم.إس.سي) إنه لم يقع أي هجوم على ألانيا. ولم يقدم المتحدث أي تعليق إضافي ردا على سؤال حول ادعاء الحوثيين الهجوم على بالاتيوم3.

لكن بيانات شركة تتبع السفن والتحليلات البحرية (مارين ترافيك) تشير إلى أن وجهة كل من ألانيا وبالاتيوم3 هي جدة في المملكة العربية السعودية.

وقال بيان الحوثيين “إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية تطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا”.

إجراءات إضافية

هاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران من قبل سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر وأطلقت طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.

وتقول حركة الحوثي التي تسيطر على أغلب اليمن إن الهجمات هي إظهار للدعم للفلسطينيين وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل لحملتها العسكرية.

وقال متحدث باسم شركة هاباج لويد التي تمتلك الجسرة إن السفينة تعرضت للهجوم وهي مبحرة قرب الساحل اليمني. وأضاف “هاباج لويد ستتخذ إجراءات إضافية لتأمين سلامة طواقمنا”. وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وهي السفينة إم.إس.سي ألانيا تلقت أمرا ممن يعتقد أنهم أفراد من حركة الحوثي اليمنية في زورق صغير بتغيير مسارها صوب اليمن.

وأضافت أمبري أن السفينة لجأت للمناورة.

وذكرت أمبري أن زورقا صغيرا على متنه عشرة أفراد اقترب من إم.إس.سي ألانيا وأعلنوا أنهم من “السلطات اليمنية”.

وقالت إن السفينة تلقت تحذيرات من الحوثيين بعدم الإبحار صوب الشمال ونقلت عنهم قولهم للطاقم “كابتن ليس مسموحا لكم بالمتابعة للبحر الأحمر. غيروا مساركم للناحية الجنوبية الآن”.

وفي حادث آخر، أفادت أمبري بأن سفينة حاويات مملوكة لشركة سويسرية وترفع علم ليبيريا، هي السفينة بلاتيوم 3، تم استهدافها أثناء إبحارها شمالا على بعد حوالي 23 ميلا جنوب غربي المخا.

وقالت أمبري إن السفينة بلاتيوم 3 تلقت نفس التحذير الذي تلقته السفينة ألانيا.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات تابعة لميرسك وإصابتها مباشرة بطائرة مسيرة. ونفت شركة الشحن الدنمركية الأمر وقالت إن السفينة لم تصب.

وقال تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن لرويترز أمس الخميس إن واشنطن تريد تشكيل تحالف بحري “بأوسع نطاق ممكن” لحماية السفن في البحر الأحمر وإيصال إشارة للحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات.

وحذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني من أن القوة البحرية متعددة الجنسيات المقترحة ستواجه “مشاكل غير عادية” ولن يتمكن أحد “من التحرك في منطقة نسيطر عليها”.

(رويترز)