سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسؤول أمريكي: هناك حرص على استمرار محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية

7 - ديسمبر - 2023

كورت كامبل، المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي

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واشنطن: قال كورت كامبل، المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس إنه ما زالت هناك رغبة لدى الأطراف الفاعلة في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لاستئناف هذه العملية حتى بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف كامبل خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه “أعتقد أن من المفهوم أن بعض هذه المناقشات تكون هادئة وصعبة في هذا الوقت”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 5:46 م

    ههه هذا إن بقيت دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🌴🤲🌴🤲🌴🤲

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  2. يقول ابن آكسيل:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 5:52 م

    هههها ………! انتهى امرهم ………! هؤلاء لم يعد لهم في مخهم خلية واحدة صالحة …! يهذون دون خشية التندر عليهم …! يعيشون ببرمجية خلت و منتهية الصلاحية ……! ههها

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 6:04 م

    ويمكر صهاينة أمريكا والعرب ويمكر الله والله خير الماكرين 🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸

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