مسؤول أمريكي: واشنطن حذرت سرا طهران من تهديد بهجوم قبل تفجيري كرمان

واشنطن: قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة حذرت سرا إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرين الانتحاريين اللذين تبناهما تنظيم “الدولة” في كرمان في الثالث من كانون الثاني/يناير وأسفرا عن سقوط 89 قتيلا.

وأوضح هذا المسؤول رافضا الكشف عن اسمه أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأمريكية “تحذيرا خاصا بشأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية”.

استهدف التفجيران في الثالث من كانون الثاني/يناير حشوداً كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان في جنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري والذي قتل بضربة أمريكية في العراق في كانون الثاني/يناير 2020.

وأضاف المسؤول الأمريكي “لقد اتبعت حكومة الولايات المتحدة سياسة واجب التحذير القائمة منذ فترة طويلة … نقدم هذه التحذيرات جزئيا لأننا لا نريد أن نرى أرواحا بريئة تزهق في هجمات إرهابية”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية إن المعلومات التي تم إيصالها إلى ايران كانت محددة بشكل كاف يخولها إحباط الهجوم أو الحد من الخسائر البشرية.

وكان سليماني الموكل العمليات الخارجية في الحرس، أحد مهندسي الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط.

ويُنسب الى سليماني دور كبير في مواجهة تنظيم “الدولة” بعد سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا خلال العقد المنصرم.

وأعلن التنظيم آنذاك مسؤوليته عن الهجوم مؤكداً عبر قنواته على تطبيق تلغرام أنّ اثنين من عناصره “فجرا حزاميهما الناسفين (…) وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوبي إيران”.

(أ ف ب)