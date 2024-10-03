سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسؤول أمريكي: واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل قررت كيفية الرد على إيران

3 - أكتوبر - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل قاعدة مودي الجوية اليوم الخميس

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واشنطن: قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل قررت كيفية الرد على الهجوم الإيراني، بما في ذلك ما إذا كانت ستضرب منشآتها النفطية.

وأضاف المسؤول “كما قال الرئيس (جو بايدن)، نواصل إجراء مناقشات مع الإسرائيليين حول ردهم على هجوم الثلاثاء، ونعلم أنهم ما زالوا يعملون على تحديد ما سيفعلونه بالضبط”.

وكان بايدن قال، أمس الأربعاء، إنه يعارض الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران.

إلا أن بايدن قال إن إسرائيل لديها الحق في الرد على الهجوم، مضيفا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية على إيران.

(وكالات)

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