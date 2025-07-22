مسؤول أمريكي: ويتكوف يتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لمناقشة الحرب بغزة

واشنطن: قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات بشأن مجموعة من القضايا، من بينها حرب إسرائيل في غزة، مضيفا أن ويتكوف سيواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
(رويترز)
اللعنة على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنتين على التوالي بلا رحمة أو شفقة بالصواريخ القذرة الأمريكية والأوروبية التي تعربد سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة حافية عارية ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️☹️🇵🇸☝️🔥🔥🐒🚀