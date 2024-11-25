مسؤول أمريكي يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي مقترح وقف إطلاق النار في لبنان

القدس: أجرى نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانيال شابيرو، الإثنين، مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن مقترح اتفاق طرحته واشنطن لوقف إطلاق النار على لبنان.

وذكرت القناة “12” العبرية أن شابيرو التقى مع كاتس في إسرائيل، وسيلتقي مسؤولين آخرين لبحث مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”.

وبدأ شابيرو الاثنين زيارة لإسرائيل غير معلنة المدة ولا البرنامج.

ومنذ أيام يتصاعد عدوان تل أبيب على لبنان، ورد “حزب الله” على إسرائيل في “تفاوض بالنار” حول مقترح اتفاق وقف القتال الذي طرحته الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل في حربيها على لبنان وقطاع غزة.

وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين: “نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في لبنان”.

وأضاف: “يمكن أن يحدث ذلك خلال أيام، ونحتاج فقط إلى إغلاق القضايا الأخيرة” دون إيضاحات.

وعن الاتفاق نفسه، أفاد بأن “هذا ترتيب يجب أن يُبقي حزب الله بعيدا (عن الحدود)، ويسمح لسكان الشمال (النازحين الإسرائيليين) بالعودة إلى منازلهم”.

وزعم هرتسوغ أن “حزب الله الآن أكثر ضعفا، وإذا حدثت أي انتهاكات فإن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل ضده”.

ولم يتوفر تعقيب من “حزب الله” على ادعاءات قرب التوصل إلى اتفاق، لكنه سبق أن حذر من محاولات إسرائيلية لنشر أجواء إيجابية كاذبة.

وشن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، معقل “حزب الله”، هي الأعنف منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

في المقابل سجل الأحد أكبر عدد لعمليات “حزب الله”، وهو 51 عملية، مقارنة بالرقم القياسي السابق وهو 34 عملية، يوم السبت.

ورصدت تل أبيب الأحد إطلاق أكثر من 250 صاروخا من جانب “حزب الله” على وسط وشمالي إسرائيل، إضافة إلى استهدافات لقوات وآليات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

(الأناضول)