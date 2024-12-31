مسؤول أممي: إسرائيل رفضت أكثر من 140 طلبا للوصول لشمال غزة- (فيديو)

غزة: قال مسؤول أممي إن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 طلبا أمميا للدخول إلى شمالي قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين.
جاء ذلك في بيان الثلاثاء، لكبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته الجوية على منطقة جباليا والمناطق المحيطة بها، مستهدفا المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف ويتال: “حاولنا الوصول إلى شمالي غزة خلال الشهرين الأخيرين لكن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 مرة طلباتنا”.
وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية في منطقة جباليا تعيش تحت حصار إسرائيلي لأكثر من شهرين.
وشدد على أن الفلسطينيين المهجرين قسرا من شمالي غزة من مناطق مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية في محيط مدينة غزة.
“The basics of human survival are being destroyed in #Gaza."
We’re denied access to people besieged in the North; those who’ve escaped still face appalling conditions with insufficient water, sanitation or food.
Nowhere is safe in Gaza.
🔈Listen to @_jwhittall. pic.twitter.com/KV2NoP3yfT
— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) December 29, 2024
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
(الأناضول)
عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 تستقوي بالأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي زرع هذه العصابة التي تحمي مصالحهم بالوكالة في قلب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس وفي قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
أرد على ألمسؤول ألأممى ألذى يقول إن إسرائيل رفضت طلبه للدخول إلى غزة. إسرائيل تكره غزة وتتمنى زوالها عن ألخارطة بالكامل للأسباب ألتالية, أهل غزة مؤمنين بالله لا يخشون جيش بنى صهيون ألذى أرعب كل ألعرب! 2) أهل غزة زادهم ألحصار والتجويع والتقتيل صلابة وبطولة ومقاومة. إنه تثبيت من ألله عز وجل عملا بالآية ألكريمة: إن تنصروا ألله ينصركم ويقلت أقدامكم”. صبرت غزة على ألبلاء والكرب ألمزدوج. بلاء ألسلطة ألفاجرة ألعاهرة والعرب ألمتخاذلين!. لقد مرغ مجاهدى غزة رجال ألقسام والجهاد ، رجال ألسنوار والضيف، رغم قلة عددهم، مرغوا أنوف ألجيش ألصهيونى ألغازى فى ألتراب والوحل وأعف عن أشياء أخرى!!! إعتقد ألغزاة بنو صهيون بأنهم بطائراتهم ألتى تلقى فوق رؤوس أهل غزة ألقنابل ألفسفورية والعنقودية والكيماوية ولم يبق إلا ألذرية. إعتقدوا أنهم سيجعلون أبطال غزة يرفعون ألرايات ألبيضاء ويحملوا أكفانهم بأيديهم. هذا لن يحصل. صواريخ ألنازية أصابت ألبشر والحجر فى غزة.