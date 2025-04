مسؤول أممي: إسرائيل رفضت أكثر من 140 طلبا للوصول لشمال غزة- (فيديو)

غزة: قال مسؤول أممي إن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 طلبا أمميا للدخول إلى شمالي قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين.

جاء ذلك في بيان الثلاثاء، لكبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته الجوية على منطقة جباليا والمناطق المحيطة بها، مستهدفا المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف ويتال: “حاولنا الوصول إلى شمالي غزة خلال الشهرين الأخيرين لكن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 مرة طلباتنا”.

وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية في منطقة جباليا تعيش تحت حصار إسرائيلي لأكثر من شهرين.

وشدد على أن الفلسطينيين المهجرين قسرا من شمالي غزة من مناطق مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية في محيط مدينة غزة.

“The basics of human survival are being destroyed in #Gaza."

We’re denied access to people besieged in the North; those who’ve escaped still face appalling conditions with insufficient water, sanitation or food.

Nowhere is safe in Gaza.

🔈Listen to ⁦⁦@_jwhittall⁩. pic.twitter.com/KV2NoP3yfT

— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) December 29, 2024