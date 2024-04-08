مسؤول أممي: الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس قد يكون استعدادا للتوغل في رفح

غزة – “القدس العربي”:

أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، عن قلقه من أن يكون انسحاب قوات جيش الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مقدمة لتنفيذ خطة التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح.

وقال في تصريحات نقلها موقع الأمم المتحدة “يجب أن ندرك أن الحرب لم تنته بعد بالنسبة لهم، وأعتقد أن الانسحاب من خان يونس يهدف إلى إعدادهم لما هو قادم”.

وحول إمكانية إلغاء العملية العسكرية ضد رفح التي يهدد قادة حكومة الاحتلال بتنفيذها قال ماكغولدريك “الأهداف الإسرائيلية للحرب ستتفوق على أي أهداف إنسانية”.

وأضاف “أعتقد أننا يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالاعتراف بأن الحرب لم تنته بعد بالنسبة لهم”.

وفي السياق أكد أن الأمم المتحدة لا تريد أن تكون جزءا من أي عملية لنقل السكان، لكنه قال “علينا أن نكون مستعدين لاحتمال مغادرة الناس لرفح، لأن هناك أماكن قليلة جدا يمكنهم الذهاب إليها”.

وقال “نحن نكافح حقا لنتمكن من النقل المسبق لما يكفي من الإمدادات والمواد غير الغذائية والمأوى والمياه- خاصة في هذا الوقت من العام الذي تبدأ فيه درجات الحرارة في الارتفاع- وتوفير الدعم الصحي المتنقل والحماية”.

وأكد أن كل هذه الأمور تمثل مشاكل كبيرة بالنسبة للأمم المتحدة، لافتا إلى أنهم لا يملكون القدرة والموارد اللازمة للوفاء بذلك في الوقت الحالي.

وتابع “نحن نكافح حقا من أجل الاستعداد، لذلك نأمل في أن نتمكن مع زيادة خطوط الإمداد وفتح مزيد من نقاط العبور إلى الشمال، ومن غمر المنطقة بالغذاء والإمدادات الأخرى، لنكون مستعدين لأي شيء يأتي بعد ذلك”.

وجاء ذلك رغم أن هذا المسؤول الأممي، عبر عن أمله في أن يُحسن انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس، الوضع في تلك المنطقة بالنسبة للسكان.

وقال “أعتقد أنهم غالبا ما أنهوا هذه المرحلة من العملية العسكرية في خان يونس، هم يسحبون الألوية من هناك”.

وأضاف “نأمل أن يعني ذلك أن المنطقة ستكون أكثر أمانا وربما يمكن للناس أن يبدأوا في العودة إلى المناطق التي أتوا منها. لكن ذلك يثير القلق أيضا، فربما أنهم (القوات الإسرائيلية) يخرجون لإعادة تجميع صفوفهم والاستعداد للتوغل المقترح في رفح، وقد يكون هذا هو أحد الأسباب الأخرى أيضا”.