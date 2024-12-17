مسؤول أممي: العالم خذل الشعب السوري لأكثر من عقد

نيويورك: قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، الثلاثاء، إن العالم “خذل الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن”، ولكنه الآن لديه “فرصة تاريخية لتصحيح ذلك ودعمه على أمل مستقبل أكثر سلاما”.

جاء ذلك خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر اتصال مرئي من سوريا.

وأشار فليتشر إلى أن التطورات في سوريا تقدمت “بوتيرة دراماتيكية” خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية لا تزال في “مستوى خطير”.

ولفت إلى إعادة فتح الطرق والأسواق والمرافق الصحية في سوريا، وعودة التعليم إلى طبيعته.

ولفت إلى ضرورة تكيف الاستجابة الإنسانية مع الوضع الجديد، مشيرا إلى أنه سيزور حلب وإدلب لإجراء دراسات حول هذا الأمر.

وشدد أن العالم “خذل السوريين، لكن هناك فرصة تاريخية للتعويض عن هذا الخطأ ودعم الأمل بمستقبل أكثر سلاما، وينبغي اغتنام هذه الفرصة”.

وأضاف: “الآن هو الوقت المناسب لدعم الشعب السوري”.

وذكر فليتشر أنه سيزور تركيا ولبنان والأردن عقب الانتهاء من جولته داخل سوريا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)