مسؤول أممي: المستشفيات مكان للمأوى وليست للحرب

نيويورك: قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم السبت تعليقا على هجمات إسرائيل على مستشفى الشفاء في قطاع غزة “إن المستشفيات مكان للمأوى وليست مكان للحرب”.

وجاء في منشور لغريفيث عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، إنه في ضوء “التقارير المروعة عن الهجمات”، لا يمكن أن يكون هناك “أي مبرر لأعمال الحرب في مرافق الرعاية الصحية، مما يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء ويطلق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار”.

وأكد في منشوره أن “هذا أمر غير معقول وبغيض ويجب أن يتوقف”.

وأضاف “يجب أن تكون المستشفيات أماكن أكثر أمانا ويجب على من يحتاجون إليها أن يثقوا في أنها أماكن مأوى وليست أماكن حرب.”

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود.

(د ب أ)