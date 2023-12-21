مسؤول أممي جزائري يكشف تعرض رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف لضغوطات من أجل عدم التحرك لوقف جرائم إسرائيل

الجزائر- “القدس العربي”:

قال الدبلوماسي الجزائري ورئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري نور الدين أمير، إن رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف يتعرض لضغوطات من قبل جهات داعمة لإسرائيل لإبعاد هذه الهيئة الحقوقية الدولية عن القيام بعملها.

وأوضح الدبلوماسي في حديث للإذاعة الجزائرية أن رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف يفعل كل ما بوسعه لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، على الرغم من كل يواجهه من ضغوطات، واصفا الأمر بأنه كابوس يعيشه المجلس.

وأبرز نور الدين أمير أن الاجتماع الأخير المنعقد في مجلس حقوق الإنسان بجنيف كان فرصة للتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والأممية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مستنكرا في السياق سياسة الكيل بمكيالين التي تغلب مصالح الكيان على حساب الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويباد في واحدة من أبشع المجازر التي شهدها العالم واعتبرها “هولوكوست جديدة”.

وذكر رئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التميز العنصري أنه راسل شخصيا من جنيف الأمم المتحدة، متسائلا في مضمون ما كتبه عن وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وعن سبب سكوت الأمم المتحدة والهيئات الدولية عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وشدد الدبلوماسي على ضرورة أن يقوم سفراء الدول الممثلة بالهيئات الأممية بالضغط على حكومات بلدانهم من أجل وقف المجازر الحاصلة في فلسطين. وأبرز أن هذا الجهد أكثر من مطلوب في ظل إجهاض الولايات المتحدة لكل القرارات والمجهودات الأممية من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين ودعمها اللا مشروط للكيان الغاصب خدمة لمصالحه ومصالحها بالمنطقة، مشددا على أن الدول الداعمة للكيان دولا فاقدة للإنسانية وللمصداقية.

كما تحدث الدبلوماسي الجزائري ورئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التميز العنصري عن مساعيه في مراسلة المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية وكبرى الجامعات هناك من أجل حث الكونغرس الأمريكي والضغط عليه لإيجاد حل فوري لإيقاف العدوان الصهيوني.

ويقوم الدبلوماسيون الجزائريون في الهيئات الأممية والاجتماعات الدولية منذ بدء العدوان على غزة، بجهود في سبيل تصحيح المصطلحات والمفاهيم حول كل ما يتناول الوضع في فلسطين، انطلاقا من مبدأ “عدم مساواة الضحية بالجلاد”.

ويشدد وزير الخارجية أحمد عطاف في تدخلاته على ضرورة تفادي التنكر للحقائق الدامغة الماثلة أمام المجموعة الدولية، وهي أن “في فلسطين احتلالاً وأن في فلسطين حقوقاً مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى وأن في فلسطين شعباً يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقاً لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة لا تقبل التأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار”.

وسبق للجزائر أن أبدت تحفظها على عبارة “قتل المدنيين من الجانبين” في قرارات تتعلق بفلسطين في اجتماعات عربية وإسلامية وأكدت أنها تنأى بنفسها عن أي مساواة بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسات الاحتلال الصهيوني.

أما على صعيد إدانة الاحتلال الإسرائيلي، فكانت الجزائر قد نظمت ندوة دولية بعنوان العدالة للشعب الفلسطيني، حضرها عدد كبير من المحامين العرب والأفارقة، تمخض عنها إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم التي تعتمد عالمية العقوبة.

ودعا “إعلان الجزائر” إلى تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعاوى جزائية ضد مسؤولي وسلطات الاحتلال الصهيوني من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة الحرص على تطبيقها.

وتصطدم هذه الجهود في فضح الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة جرجرته أمام محكمة الجنايات الدولية بضغوط هائلة تفرضها قوى كبرى لأجل حماية إسرائيل، وفق ما تسرب عن تدخلات الولايات المتحدة في هذا الشأن، على الرغم من اقتناع المدعي العام في لاهاي بضرورة التحقيق في الشكاوى التي وصلته.

ويرى الحقوقي الجزائري عبد الغني بادي أنه لا يجب التعويل كثيرا على محكمة الجنايات الدولية وباقي الهيئات الحقوقية الدولية، في إمكانية مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي بالنظر لخضوع هذه المؤسسات لضغوط تشل تحركاتها.

وأكد بادي الذي ترأس مكتب العاصمة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لا يجب قبل التفاؤل بمحاكمة إسرائيل النظر في مصير الشكاوى السابقة، وأبرزها سنة 2009 عندما قام الكيان بانتهاكات جسيمة مرتكبا أبشع الجرائم ضد الأطفال والنساء، متجاوزا كل الاتفاقيات التي نصت على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لكن تلك الشكوى وما تبعها لم تبرح مكانها منذ ذلك الحين بحجة عدم اختتام التحقيق، وهي حجج يقول إنها لا يمكن أن يقبلها المنطق.

وأوضح الحقوقي أن نفس السيناريو يتكرر اليوم، فهناك عراقيل وتعقيدات تشهدها الشكوى الحالية، لا سيما وأن التورط الأمريكي بات واضحا في كل الانتهاكات التي يقوم بها الكيان. وما يوحي بذلك، حسبه، أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية لا تظهر الكثير من الصرامة ناهيك عن أن الاحتلال فرض منطقه على المدعي العام والأمم المتحدة في منعهم من زيارة القطاع، هي مؤشرات تعطي، حسبه، صورة مقربة جدا عن مستقبل الشكوى التي أعتقد -يضيف- أن مصيرها لن يختلف عن مصير الشكاوى السابقة.

وبحسب المحامي المختص في القضايا الحقوقية، فإن الشيء المختلف هذه المرة، هو فقط وجود أصوات كثيرة مرتفعة من هيئات ومنظمات حقوقية مؤثرة أزعجت كثيرا الكيان المحتل، كما تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أزعجته بالمثل ومواقف سلطات إسبانيا وبلجيكا وكثير من الدول التي اتخذت مواقف واضحة، وهي بالفعل هزائم حقوقية وأخلاقية يتكبدها الكيان بصفة مستمرة. لكن الإشكال وفق بادي، أن هذه اللوبيات المالية والاقتصادية وقوى أخرى تحمي الكيان من أي مسائلة وهذا ما سيحدث على الأقل على المدى القصير.