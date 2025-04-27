مسؤول أممي رفيع: لم يبق شيء نقدمه لغزة

غزة ـ الدوحة – لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: مع استمرار إسرائيل في شن حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال عدوانها الناري الكثيف وحرب التجويع التي تشنها، عبر الحصار المطبق ومنع المساعدات عن القطاع، يتجه قطاع غزة إلى كارثة إنسانية.

وقد أودت مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحياة أكثر من 40 شهيداً منذ فجر الأحد، وفق ما أكدته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”، حتى وقت كتابة هذا التقرير. وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لم يكشف عن اسمه لصحيفة “الغارديان” البريطانية أمس الأحد: “لم يتبقَ شيء لنقدمه لهم الآن، لذا بمجرد نفاد الإمدادات الأخيرة، ستضطر المطابخ إلى الإغلاق”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، الناس ما زالوا متماسكين إلى حد ما، لكننا نعلم من أزمات أخرى أنه عندما تتدهور الأمور، فإنها تتدهور بسرعة كبيرة، ونحن لسنا بعيدين عن تلك النقطة”.

أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فقالت إن الجوع في غزة يتفاقم، وإن إمدادات الدقيق المتوفرة لديها نفدت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت إن هناك حوالي 3000 شاحنة تابعة لها محملة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة، وشددت على ضرورة رفع الحصار عن القطاع.

وأكدت أن هناك أطفالاً “يتضورون جوعاً”، فيما تواصل حكومة إسرائيل منع دخول الغذاء وغيره من المواد الأساسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال تعنتها في مفاوضات التهدئة، وترفض التعهد بوقف الحرب.

وأعلنت قطر التي تتوسط في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، أمس، إحراز بعض التقدم في محادثات جرت هذا الأسبوع في الدوحة، في إطار الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره التركي حاكان فيدان، إنه تم إحراز “بعض التقدم”، ردا على أسئلة عن تقارير حول اجتماع عقد الخميس بينه وبين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع.وقال أيضا إن إسرائيل تريد إطلاق كل الأسرى من دون أي أفق لإنهاء الحرب على غزة.

وأشار إلى بذل الجهود من أجل إعادة الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن حركة “حماس” أكدت مرارا وعلنا استعدادها لإعادة كل الرهائن. وفي ما يخص ملف المساعدات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع، قال المسؤول القطري الرفيع إن بلاده لا تقبل باستخدام التجويع والمساعدات “سلاحا ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، داعيا إلى العمل على “إجبار إسرائيل للسماح بدخول المساعدات” إلى القطاع.