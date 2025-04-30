مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي

لاهاي: حذر مسؤول أممي من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها وإغلاقها المعابر.

وفي مقابلة مع مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” جوناثان فاولر، أبرز حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وفاقم هذا القرار الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، فيما أعلنت الحكومة في غزة أن القطاع دخل “المراحل الأولى للمجاعة”.

فاولر وصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “الأسوأ” منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

أشبه بيوم القيامة

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن في غزة، إنه أشبه بأهوال يوم القيامة ويفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

واعتبر أن القطاع الفلسطيني “يمر بأسوأ مرحلة للأزمة الإنسانية التي يشهدها منذ بدء حرب” الإبادة الإسرائيلية، مبينا أن الوضع في غزة “ليس معقدا، بل هو واضح للغاية”.

وأشار إلى أنه من الطبيعي ألا يجد الفلسطينيون في القطاع أي شيء ليأكلوه نتيجة منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية والإمدادات لأكثر من 50 يوما.

وأضاف: “شبح المجاعة يخيّم على غزة، لم يحدث أن وُضع سكان بأسرهم في العالم تحت هذا الخطر بهذه الطريقة”.

المجاعة قرار سياسي إسرائيلي

في السياق، أكد فاولر أن برنامج الأغذية العالمي أعلن رسميا عدم وجود أي مواد غذائية لديه قابلة للتوزيع في قطاع غزة.

وتابع: “مخزونات الطحين لدينا نفدت قبل عدة أيام، ولم يتبق أي طعام لتوزيعه. الناس يزدادون يأسا.. قريبا لن يكون هناك شيء يؤكل”.

وحذر من أن ذلك الوضع ستكون له “تداعيات خطيرة” على صحة الفلسطينيين في غزة، لا سيما بين الأطفال إذ ترتفع معدلات سوء التغذية الحاد بشكل خطر.

وعلى هذا النحو، لفت المسؤول الأممي إلى أن المجاعة في غزة “قرار سياسي إسرائيلي بالكامل”.

وأردف: “إذا فُتح المجال لإدخال المساعدات فستصل. لكن إسرائيل تفرض حصارا خانقا لا يسمح بمرور أي شيء”، لافتا إلى أن جميع الدعوات الدولية لفك الحصار لم تلق أي صدى.

ووصف المسؤول الأممي هذا الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع وفشل المجتمع الدولي في التصدي له بأنه “فضيحة حقيقية”.

وعن القيود التي فرضتها إسرائيل مؤخرا على أنشطة الوكالة الأممية، أوضح فاولر أن الحظر يتضمن جانبين، “الأول: منع الأونروا من العمل في المناطق التي تعتبرها إسرائيل جزءا من أراضيها السيادية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي”.

وقال: “لدينا هناك مدارس تستوعب نحو 800 طالب، ومركز تدريب مهني يضم حوالي 350 متدربًا، كما نقدم هناك خدمات صحية مجانية لحوالي 70 ألف شخص سنويا”.

أما الجانب الثاني من الحظر “فيشمل منع جميع الاتصالات الرسمية بين إسرائيل والأونروا، ما يعقّد بشكل كبير العمليات الإنسانية التي تتطلب تنسيقا مع قوة الاحتلال (الإسرائيلي) في الأراضي المحتلة”.

أونروا.. العمود الفقري للعمل الإنساني

وفيما تعلق بالدور الذي تلعبه الأونروا، أكد فاولر أن الوكالة تمثل “العمود الفقري” للعمل الإنساني الدولي في غزة.

وأوضح: “نحن أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة تعمل في غزة، لدينا 12 ألف موظف ميداني، في حين لا يتجاوز عدد موظفي بقية وكالات الأمم المتحدة مجتمعة، محليين ودوليين، 400 شخص”.

وأكد أن جميع موظفي الأونروا العاملين في غزة هم من الفلسطينيين، بعدما اضطرت الكوادر الدولية إلى المغادرة بسبب الأوضاع الأمنية.

وتابع: “رغم الصعوبات، ما زلنا نقدم خدمات طبية يومية لـ15 ألف شخص، ونوفر أنشطة تعليمية لحوالي 12 ألف طفل رغم انقطاع العام الدراسي للمرة الثانية، كما يعمل مهندسونا على إعادة تأهيل آبار المياه باستخدام قطع غيار مصنوعة من الخردة”.

وحذر فاولر في الوقت نفسه من أن هذه الجهود “تواجه مخاطر جسيمة بسبب إعلان إسرائيل أن ثلثي قطاع غزة مناطق محظورة”، ما أدى إلى حصر الفلسطينيين في مساحة ضيقة جدا وأعاق بشكل كبير حركة موظفي الإغاثة.

وأضاف: “استهداف إسرائيل للأونروا، وهي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات مباشرة للاجئين الفلسطينيين، يشجع مستقبلا دولا أخرى على استهداف وكالات الأمم المتحدة، ما يشكل سابقة خطيرة وغير مقبولة قانونيًا”.

وختم المسؤول الأممي بالإشارة إلى أن الوكالة تواجه ضغوطا مالية كبيرة بعد وقف الدعم الأمريكي، لكنها مستمرة بفضل مساهمات من دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، مشددا على أن الأونروا تواصل عملها رغم كل الصعوبات الهائلة.

وسارعت واشنطن وعدد من الدول الأوروبية إلى تعليق تمويلها للأونروا إثر ادعاءات إسرائيلية عن مشاركة مزعومة لعدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة “حماس” على مستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بهدف “إنهاء الحصار الجائر على غزة (منذ 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.

ونفت الوكالة الأممية هذه الادعاءات بشكل قاطع، ودعت الدول التي أوقفت تمويلها إلى التراجع عن ذلك القرار حفاظا على أرواح آلاف الفلسطينيين بغزة الذين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها أونروا لهم.

وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 350 مليون دولار سنويًا للوكالة، بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للأونروا البالغة 1.2 مليار دولار، قبل أن تنسحب واشنطن منها.

ولا تربط إسرائيل بوكالة أونروا علاقة جيدة، وسعت على مدى سنوات طويلة إلى تصفية وجودها بعرقلة عملها والتحريض ضدها.

(الأناضول)