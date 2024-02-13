سياسة | دولي

مسؤول أممي: لن نشارك في الإجلاء القسري من رفح

13 - فبراير - 2024

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جنيف: ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا )، أن الأمم المتحدة لن تشارك في الإجلاء القسري للفلسطينيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واقترحت الحكومة الإسرائيلية إقامة مدن خيام على مساحة شاسعة للسكان ، في منطقة أبعد شمال رفح قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المزمع، وفقا لتقرير إعلامي أمريكي نقلا عن مسؤولين مصريين.

وقال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا ) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: “لم نتلق أي اتصالات رسمية من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا”.

وأضاف: “على أية حال، لن نكون جزءا من أي خطة لنقل الأشخاص قسريا. ولن نوفر مدن خيام في أي مكان آخر بحيث تتمكن القوات الإسرائيلية لاحقا من نقل الأشخاص قسرا “.

ودعت الحكومة الإسرائيلية المنظمات الأممية العاملة في المنطقة إلى المساعدة في إجلاء المدنيين من رفح قبل هجوم مزمع.

(د ب أ)

 

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