مسؤول أممي: مجلس الأمن لم يقم بواجبه في صون السلام الدولي

نيويورك: قال رئيس الدورة الـ 78 للاجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، إن مجلس الأمن لم يقم بواجبه في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

جاء ذلك في جلسة بشأن إصلاح المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، أشار فيها إلى أن الصراعات والحروب تستمر في الانتشار بأجزاء كثيرة من العالم.

وأضاف فرانسيس أن الأمم المتحدة “مشلولة” في مواجهة هذه التحديات بسبب الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي.

وتابع: “خلال هذا التحول الكبير، يبقى مجلس الأمن الدولي غير قادر بشكل خطير على الوفاء بواجبه الأساسي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وشدد فرانسيس على أن موثوقية الأمم المتحدة بأسرها وليس مجلس الأمن فقط ستكون موضع شك في حال عدم تنفيذ الإصلاح الهيكلي في المجلس.

(الأناضول)